Благодаря применению беспилотников удары обычными снарядами стали такими же эффективными, как высокоточные. Обычные китайские квадрокоптеры произвели революцию в применении традиционной артиллерии и вернули ее на пьедестал, заявил генерал армии Юрий Балуевский. Об этом сообщило РИА «Новости».

Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России написал предисловие к книге «Чужие войны — новая парадигма», в котором оценил пользу от применения беспилотников. Благодаря им эффективность ударов артиллерии с обычными снарядами стала сопоставима со стрельбой высокоточными боеприпасами.

«Простые коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, практически полностью разрешив вековую для нее проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня», — заявил он.

Юрий Балуевский отметил, что благодаря этому традиционная артиллерия вернулась на «пьедестал бога войны», хоть и временно. Он согласился с тем, что квадрокоптер Mavic китайской компании DJI стал символом современной войны, как и российские недорогие беспилотники «Орлан-10».