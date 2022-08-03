Прошли первые в истории современной Сирии военные учения на воде и суше

Сирийские военные при поддержке российской армии отработали форсирование водной преграды при наступательной операции. Эти маневры стали первыми в истории современной Сирии учениями такого масштаба, сообщило Минобороны РФ.

«Такие масштабные учения на воде и суше прошли впервые в современной истории Сирии», — сообщили в министерстве.

Военные использовали истребители, боевые вертолеты, грузовики, тактические ракетные комплексы и другие виды техники. Минобороны России опубликовало видео учений.

Ситуация в Сирии станет одной из тем обсуждения на переговорах президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Эрдогана. Они встретятся 5 августа в Сочи.

Сенат США одобрил резолюцию о признании России спонсором терроризма в Сирии, Чечне, Грузии и на Украине. В Кремле к этому решению отнеслись негативно, а МИД России пригрозил штатам разрывом дипломатических отношений.