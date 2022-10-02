Прошедших реабилитацию после ранений российских военных с семьями отправили в круиз | 360°

Армия 02 октября 2022, 15:37 Поделиться Telegram

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Viber Прошедших реабилитацию после ранений российских военных с семьями отправили в круиз Минобороны рассказали о круизе для переживших ранения российских военных и их семей Пресс-служба Минобороны России

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Получившие ранения в ходе специальной военной операции и прошедшие курс реабилитации российские военные отправились в железнодорожный круиз «Жемчужина Кавказа». Он стал частью совместного проекта «Своих не бросаем», созданного Минобороны и РЖД. Как сообщила пресс-служба министерства, первый поезд 2 октября выехал из Москвы.

Пресс-служба Минобороны России Пресс-служба Минобороны России Пресс-служба Минобороны России Пресс-служба Минобороны России

Заместитель министра обороны России — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Виктор Горемыкин отметил, что подобные проекты помогают военным и их семьям увидеть красоту России. Особенно актуальны поездки для тех, кто служит в дальних гарнизонах.

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В круизе военнослужащие проведут семь дней. Днем их ждут экскурсии, а ночью — продолжение путешествия. Всего они посетят пять южных городов России, где им расскажут об истории и культуре регионов, увидят Эльбрус и горы Чечни.

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