Пролетая над Екатеринбургом. Пилот Су-24 заснял свой полет на авиашоу из кабины

Сначала бомбардировщик пролетает над городом, и рядом с ним не видно других самолетов. Через некоторое время в кадре появляется еще один истребитель. Вместе они преодолевают расстояние над центром Екатеринбурга за считаные секунды.

В Екатеринбурге, как и по всей стране, празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошло в сокращенном формате из-за пандемии. Сначала показали авиашоу — бомбардировщики, истребители, штурмовая и армейская авиация пролетели над городом. Позже проехала историческая автоколонна из бронетехники с копией Знамени Победы.

В Екатеринбурге с 11 мая вводится обязательный масочный режим. Жителям нельзя посещать общественные места без защитных средств. Власти региона пообещали ужесточить проверки соблюдения всех мер.