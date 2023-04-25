Армия 25 апреля 2023, 13:29 Прокуроры отменили необоснованную мобилизацию 15 тысяч россиян Замгенпрокурора Разинкин: в России отменили 15 тысяч решений о необоснованной мобилизации РИА «Новости»

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Прокуратура добилась отмены необоснованной мобилизации около 15 тысяч россиян. Об этом на заседании в Совете Федерации сообщил первый заместитель генерального прокурора России Анатолий Разинкин, его слова привел ТАСС.

На всех этапах объявленной президентом России частичной мобилизации, подчеркнул Разинкин, проводят надзорное сопровождение.

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«За прошлый год по этому направлению мы выявили более 12 тысяч нарушений закона. Внесли свыше трех тысяч актов реагирования и пресекли необоснованную мобилизацию около 15 тысяч граждан», — сказал он.

Представитель ведомства напомнил, что прокуроров также включили состав призывных комиссий в начале частичной мобилизации.

«Пресечь своевременно удалось многие нарушения. Буквально в круглосуточном режиме многие недостатки устранялись», — добавил Разинкин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведут разговоров о «второй волне» частичной мобилизации, писал RT.