Армия 01 марта 2023, 07:43 Проявившим мужество в ходе спецоперации военным вручили госнаграды Минобороны: отличившимся на спецоперации военнослужащим ЮВО вручили награды

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Военнослужащим Южного военного округа, которые проявили мужество, героизм и отвагу во время спецоперации, вручили государственные награды. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За мужество, героизм и отвагу. Состоялось награждение военнослужащих ЮВО, отличившихся в ходе спецоперации», — рассказали в ведомстве.

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Бойцы ВС России проявили героизм, мужество и отвагу в ходе СВО. Церемония награждения прошла у Стелы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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Военным вручили ордена «Мужества», медали ордена «За заслуги перед Отечеством с мечами», «За Отвагу» и другие государственные награды. Среди награжденных были и резервисты, призванным в рамках частичной мобилизации.

Заместитель командующего группировкой поздравил солдат и поблагодарил за самоотверженность на поле боя.

В начале февраля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал бойцам СВО награды и новую экипировку.