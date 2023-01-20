Армия 20 января 2023, 20:48 Производство военных «джихад-машин» предложили запустить в Чечне Правительство Чечни заявило о планах выпуска «джихад-машин» для армии РИА «Новости»

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Переговоры о запуске производства легких военных автомобилей начали власти Чечни с Министерством промышленности и торговли. Об этом со ссылкой на представителя правительства региона сообщил ТАСС.

Собеседник заявил, что выпуском автомобилей займется завод «Чеченавто». Новинку предложили назвать «джихад-машиной».

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Решением вопроса с федеральным министерством занимаются председатель правительства Чечни Муслим Хучиев и министр промышленности и энергетики региона Адам Хакимов.

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«В рамках этих встреч обсуждался вопрос запуска производства „джихад-машины“ на производственной базе ООО „Чеченавто“ с последующим проведением испытаний в Российском университете спецназа», — заявил представитель республиканского правительства.

Он добавил, что на базе завода «Чеченавто» или на территории особой экономической зоны «Грозный» может появиться крупная площадка для ремонта и обслуживания военной техники. Этот вопрос власти республики также обсуждают на федеральном уровне.