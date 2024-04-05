Армия 05 апреля 2024, 10:51 Производство уничтожившего танк Abrams дрона «Пиранья» полностью локализовали СКБ нарастило производство дронов «Пиранья» до 300 беспилотников в день РИА «Новости»

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Симбирское конструкторское бюро локализовало производство дронов «Пиранья» в России и нарастило выпуск до 300 штук в день. Представитель предприятия сообщил об этом ТАСС.

«Мы уже давно прошли шаг переноса производства в Россию — мы имеем два филиала в Ульяновске, где каждый день осуществляются беспрерывные циклы производства. Производственная мощность от 300 штук в день», — сообщил он.

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FPV-дрон «Пиранья-10», при помощи которого российские военные уничтожили первый танк Abrams в распоряжении Вооруженных сил Украины, отнесли к малой беспилотной авиации. Конструкторское бюро разработало 64 конфигурации этого БПЛА, в том числе с устройством сброса и тепловизором. Такие аппараты можно использовать как дроны-камикадзе с полетом в один конец, сбрасывать взрывчатку и возвращать на базу или наблюдать за противником.

Первый Abrams подбили в начале 2024 года на Авдеевском направлении. Беспилотник навели на корму башни танка.