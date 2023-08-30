Армия 30 августа 2023, 14:51 Производство средства радиолокационного обнаружения для СВО нарастят в России Щойгу поручил нарастить производство средств радиолокации для нужд спецоперации РИА «Новости»

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В России должны нарастить производство средств радиолокационного обнаружения, которые применяют в ходе спецоперации. Такую задачу перед оборонными предприятиями страны поставил глава Минобороны Сергей Шойгу, сообщили в ведомстве.

«Глава российского военного ведомства поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения спецоперации», — подчеркнули в Минобороны.

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Распоряжение Шойгу отдал во время визита в Тульскую область, где он проверил ход выполнения гособоронзаказа.

В концерне «Алмаз-Антей» рассказали министру о наращивании темпов производства средств контрбатарейной борьбы. Глава Минобороны потребовал, чтобы режим работы тульского предприятия перевели в формат 24/7.

Президент России Владимир Путин отмечал, что в решение боевых задач в зоне СВО огромный вклад внесли новейшие образцы бронетехники, системы ПРО и РЭБ, а также ракетные комплексы.