30 августа 2023, 14:51
Производство средства радиолокационного обнаружения для СВО нарастят в России
Щойгу поручил нарастить производство средств радиолокации для нужд спецоперации
В России должны нарастить производство средств радиолокационного обнаружения, которые применяют в ходе спецоперации. Такую задачу перед оборонными предприятиями страны поставил глава Минобороны Сергей Шойгу, сообщили в ведомстве.
«Глава российского военного ведомства поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения спецоперации», — подчеркнули в Минобороны.
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Распоряжение Шойгу отдал во время визита в Тульскую область, где он проверил ход выполнения гособоронзаказа.
В концерне «Алмаз-Антей» рассказали министру о наращивании темпов производства средств контрбатарейной борьбы. Глава Минобороны потребовал, чтобы режим работы тульского предприятия перевели в формат 24/7.
Президент России Владимир Путин отмечал, что в решение боевых задач в зоне СВО огромный вклад внесли новейшие образцы бронетехники, системы ПРО и РЭБ, а также ракетные комплексы.
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
Специальная военная операция РФ на Украине
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