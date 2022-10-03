Производство РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» выросло в разы | 360°

Армия 03 октября 2022, 07:19 Поделиться Telegram

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Viber Производство РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» выросло в разы Госкорпорация «Ростех»: производство РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» выросло в разы Минобороны РФ

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Производство реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» выросло в разы по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

«Выпуск боевых машин из состава реактивных систем залпового огня „Торнадо-Г“ и „Торнадо-С“ вырос в разы <…> и достиг объемов, которых не было последние 10 лет», — отметили в корпорации.

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В связи с этим военный дивизион «Мотовилихинских заводов» перешел на новый режим работы — в три смены.

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Ростех и Минпромторг сосредоточены на сохранении производства вооружения и военной техники на предприятии, которое уже четыре года находится в стадии банкротства. Финансовая помощь Ростеха позволила сохранить на «Мотовилихинских заводах» рабочие места, выплачивать зарплату сотрудникам, выполнять гособоронзаказ в полном объеме и даже проводить модернизацию производства.

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