Армия 10 сентября 2023, 14:18 Производство «летающих танков» Т-80 захотели возобновить в России «Уралвагонзавод» может возобновить производство танков Т-80 Пресс-служба Минобороны

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Российское предприятие «Уралвагонзавод» может возобновить производство «летающих» танков Т-80. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Александр Потапов в эфире телеканала «Звезда».

С таким указанием к концерну обратилось Минобороны России. Сейчас руководство предприятия прорабатывает этот вопрос с министерством промышленности и торговли. Производство танков требует новых мощностей, подчеркнул Потапов.

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Боевая машина Т-80 поступила на вооружение Советской Армии в 1976 году, с тех пор танк претерпел ряд глубоких модернизаций. Теперь 46-тонная техника может разгоняться до 80 километров в час. За такое отличие танк получил название «летающий».

Президент России Владимир Путин 27 августа поздравил членов экипажа танка Т-80 «Алеша» и отметил скромность и волнение военных при их награждении.