Армия 13 августа 2023, 08:26 Производство дронов «Овод» в России смогут увеличить в два раза РИА «Новости»: в Туле смогут выпускать 10 тысяч дронов «Овод» за месяц РИА «Новости»

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Тульский комплекс по производству беспилотных летательных аппаратов способен нарастить выпуск FPV-дронов-камикадзе системы «Овод». Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал руководитель проектной группы Андрей Иванов.

Собеседник агентства отметил, что сейчас на площадке в Туле производят около пяти тысяч устройств в месяц.

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«Но нет никакой сложности увеличить или расширить производство до десяти и больше тысяч единиц в месяц», — добавил он.

По словам Иванова, российские военные используют «Оводы» на Авдеевском и Запорожском направлениях в зоне специальной военной операции. Устройство работает по принципу вида от первого лица. Это значит, что управляющий им оператор может в режиме реального времени наблюдать за происходящим с дрона.

Ранее новый российский беспилотник «Овод» успешно применили в зоне СВО в сумеречное время суток. Дрон-камикадзе преодолел три километра вглубь территории противника и нанес удар по заранее разведанной цели.

Российские военные также испытали новый комплекс РЭБ «Сапфир» в зоне спецоперации. Устройство используется для защиты от все типов беспилотников. При обнаружении цели «Сапфир» автоматически классифицирует дрон, подает сигнал тревоги и воздействует на электронные системы БПЛА.