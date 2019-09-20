  • Производитель МиГ-35 раскрыл характеристики истребителя

    20 сентября 2019, 13:41

    Дарья Бунякова

    Новейшие истребители МиГ-35 уже начали поступать на вооружение ВКС России. Летательные аппараты стали «вершиной семейства самолетов этой марки», сказано на сайте корпорации «МиГ».
    Производитель МиГ-35 раскрыл характеристики истребителя

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    «Самолеты МиГ-35 (одноместный) и МиГ-35Д (двухместный) созданы с широким использованием технологий истребителей 5-го поколения», — сообщает производитель.

    Истребитель может уничтожать воздушные цели в любое время суток и даже при сложных погодных условиях. Кроме того, борт предназначен для поражения и наземных целей.

    К основным преимуществам МиГ-35 производители относят уменьшенную радиолокационную заметность, возможность применять все типы управляемых и неуправляемых ракет.

    «На девяти точках внешней подвески может располагаться широкий спектр вооружения: управляемые ракеты класса „воздух-воздух“ малой, средней и большой дальностей, ракеты класса „воздух-поверхность“, предназначенные для поражения наземных (надводных) целей, корректируемые авиационные бомбы», — отмечают в «МиГ».

    Кроме того, истребитель оснащен новыми двигателями с повышенной тягой и новейшим бортовым оборудованием.

    МиГ-35 может развивать максимальную скорость до 2,1 тысячи километров в час и летать на расстояние до трех тысяч километров.