Производитель МиГ-35 раскрыл характеристики истребителя

ВКС России получили первые истребители МиГ‐35 Подробнее

«Самолеты МиГ-35 (одноместный) и МиГ-35Д (двухместный) созданы с широким использованием технологий истребителей 5-го поколения», — сообщает производитель.

Истребитель может уничтожать воздушные цели в любое время суток и даже при сложных погодных условиях. Кроме того, борт предназначен для поражения и наземных целей.

К основным преимуществам МиГ-35 производители относят уменьшенную радиолокационную заметность, возможность применять все типы управляемых и неуправляемых ракет.

«На девяти точках внешней подвески может располагаться широкий спектр вооружения: управляемые ракеты класса „воздух-воздух“ малой, средней и большой дальностей, ракеты класса „воздух-поверхность“, предназначенные для поражения наземных (надводных) целей, корректируемые авиационные бомбы», — отмечают в «МиГ».

Кроме того, истребитель оснащен новыми двигателями с повышенной тягой и новейшим бортовым оборудованием.

МиГ-35 может развивать максимальную скорость до 2,1 тысячи километров в час и летать на расстояние до трех тысяч километров.