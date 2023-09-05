Важное 05 сентября 2023, 12:20 Программы учебных заведений Минобороны России скорректировали с учетом опыта СВО Шойгу: программы учебных заведений Минобороны изменили с учетом опыта СВО РИА «Новости»

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Изменения претерпели учебные программы высших и довузовский учреждений Минобороны РФ в связи с полученным в рамках спецоперации на Украине опытом. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством ВС России. Его слова привело военное ведомство.

«Программы обучения скорректированы с учетом опыта специальной военной операции», — проинформировал он.

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Шойгу рассказал, что 1 сентября начали работать 33 довузовских и 38 высших учебных заведений министерства обороны. Обучение впервые началось в Донецком высшем общевойсковом командном училище, Военно-инженерной академии в Нахабине и Иркутском суворовском военном училище. Все их недавно создали.

Сейчас общее количество курсантов и слушателей превысило 60 тысяч человек, число воспитанников составило почти 17 тысяч. Министр подчеркнул, что набор 2023-го оказался масштабнее прошлогоднего.

Также Шойгу раскрыл данные о текущей ситуации в зоне СВО. По его словам,ВС России улучшили свои позиции по переднему краю после освобождения Новоселовского.