Программу создания самолета Ил-112В продолжат
Программу создания самолета Ил-112В не будут закрывать после крушения в Московской области. Останавливать эксплуатацию вертолета Ми-38 со схожим двигателем также не планируется.
«Обязательно будет продвигаться программа Ил-112В. Это востребованный легкий транспортный самолет. К сожалению, случаются такого рода трагедии», — передал ТАСС слова вице-премьера России Юрий Борисов.
Он добавил, что перед строительством нового самолета будут разобраны и учтены причины крушения.
Также не планируется останавливать эксплуатацию вертолета Ми-38 со схожим двигателем.
В Московской области разбился новый экспериментальный самолет Ил-112В во время полета над Кубинкой, который планировали показать на международном военно-техническом форуме.
На борту находился экипаж из трех человек. Все они погибли. Командиром был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Расследование причин крушения поручили специальной комиссии.