Программу создания самолета Ил-112В продолжат

Программу создания самолета Ил-112В не будут закрывать после крушения в Московской области. Останавливать эксплуатацию вертолета Ми-38 со схожим двигателем также не планируется.

«Обязательно будет продвигаться программа Ил-112В. Это востребованный легкий транспортный самолет. К сожалению, случаются такого рода трагедии», — передал ТАСС слова вице-премьера России Юрий Борисов.

Он добавил, что перед строительством нового самолета будут разобраны и учтены причины крушения.

Также не планируется останавливать эксплуатацию вертолета Ми-38 со схожим двигателем.

В Московской области разбился новый экспериментальный самолет Ил-112В во время полета над Кубинкой, который планировали показать на международном военно-техническом форуме.

На борту находился экипаж из трех человек. Все они погибли. Командиром был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Расследование причин крушения поручили специальной комиссии.