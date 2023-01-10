Эксклюзив 10 января 2023, 16:58 «Профессионалы с большой буквы». Военный рассказал о погибших летчиках «Вагнера» Боец «Вагнера» назвал погибших в зоне СВО коллег-летчиков настоящими профессионалами

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Российские летчики «Вагнера» Александр Антонов и штурман Владимир Никишин уничтожили скопление сил ВСУ, направив в них свой самолет. Их сослуживец рассказал «360», что украинская сторона передала тела погибших, а гробы были накрыты российским флагом и знаменем ЧВК.

«Люди с большим чувством ответственности, с высоким патриотическим настроем <…> Жизнерадостные, весьма образованные, профессионалы с большой буквы в своем деле», — отметил собеседник «360».

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Он добавил, что оба летчика были на пенсии. После совершения подвига их тела удалось вернуть в результате переговорного процесса.

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«Произошла прощальная церемония с членами экипажа <…> Были вручены высшие госнаграды — звезды Героев посмертно. Сегодня тела передадут родственникам», — рассказал военный.

Он добавил, что украинская сторона проявила уважение к подвигу погибших. Их гробы накрыли российским флагом и знаменем «Вагнера».

В декабре самолет Су-24М Антонова и Никишина подбили в зоне СВО. Экипаж принял решение направить бомбардировщик в бронетанковую группировку ВСУ, сообщил «Царьград». В ряде СМИ подвиг летчиков сравнили с действиями легендарного Николая Гастелло.

Российские военные близки к освобождению Соледара, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что после этого военные освободят Артемовск.