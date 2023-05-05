Армия 05 мая 2023, 23:06 Проект о создании единого электронного реестра воинского учета исчез с сайта Минцифры России удалило проект о создании единого электронного реестра воинского учета

Читать 360tv в

Проект постановления о создании в России единого электронного реестра воинского учета, который сегодня опубликовало Минцифры, удалили с официального интернет-портала правовой информации.

Документ исчез с портала, страница выдает ошибку «500», что означает, что сервис не нашел требуемого. Причины удаления проекта неизвестны.

Реклама

Согласно ранее выложенному документу, электронный реестр воинского учета может появиться в России до 31 декабря 2023 года. Пользоваться реестром можно было бы с 2024 года, а в 2025 его должны были ввести в эксплуатацию Минобороны страны. Законопроект о создании реестра приняли в Госдуме в апреле. Согласно новым правилам, повестки в военкомат будут рассылать не только традиционным способом, но и через портал Госуслуг.

Цифровизация воинского учета в России необходима для совершенствования этой системы, заявили в Кремле.