Проект по поставке Турции дополнительной партии С-400 подготовят в России

Турция получит дополнительную партию зенитных ракетных комплексов С-400. «Рособоронэкспорт» в ближайшие месяцы подготовит проект по поставке этого оружия. Об этом заявил генеральный директор компании Александр Михеев в ходе авиасалона МАКС-2021.

«Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы этот проект [поставки дополнительной партии С-400 Турции] завершим. <…> Проводятся завершающие консультации, сформирована финансовая модель, сформирована программа технологического сотрудничества в этом проекте», — приводит ТАСС слова Михеева.

В марте государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Белый дом ждет «некоторых действий» от Турции по С-400. По его словам, эти российские ракетные комплексы создают проблему для НАТО.

Накануне российские военные испытали новейшую зенитную ракетную систему С-500 на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Из нее провели боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. Эти испытания, отметили в Минобороны РФ, подтвердили тактико-технические характеристики и высокую надежность отечественной военной техники.