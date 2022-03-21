Корреспондент «Известий» Валентин Трушинин побывал в зоне спецоперации и рассказал о ходе боев за село Марьинка. По его словам, НМ ДНР на этом направлении продвигается медленно.

Трушинин отметил, что местность представляет собой сплошные окопы. Всю территорию Марьинки можно пересечь, не поднимаясь на поверхность. Он добавил, что украинские националисты отлично изучили территорию и теперь используют ее в своих целях.

«У них было семь лет на то, чтобы закопаться здесь, забетонироваться. И они время зря не теряли», — сказал Трушинин.

Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Причиной разногласий местных жителей и киевского режима стало стремление ДНР и ЛНР к независимости. За восемь лет конфликта жители региона неоднократно подвергались унижениям со стороны украинских националистов. Российские подразделения защищают интересы жителей ДНР и ЛНР и помогают ополченцам отбивать наступления ВСУ. После просьб жителей Донбасса о помощи президент России Владимир Путин принял решение начать спецоперацию по денацификации Украины.