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    21 марта 2022, 09:31

    «Продвигаются с трудом». Военкор — о боях НМ ДНР за Марьинку

    Военкор Трушинин заявил о тяжелых боях НМ ДНР за Марьинку

    Анна Усачева

    Корреспондент «Известий» Валентин Трушинин побывал в зоне спецоперации и рассказал о ходе боев за село Марьинка. По его словам, НМ ДНР на этом направлении продвигается медленно.

    «Продвигаются с трудом». Военкор — о боях НМ ДНР за Марьинку

    Трушинин отметил, что местность представляет собой сплошные окопы. Всю территорию Марьинки можно пересечь, не поднимаясь на поверхность. Он добавил, что украинские националисты отлично изучили территорию и теперь используют ее в своих целях.

    «У них было семь лет на то, чтобы закопаться здесь, забетонироваться. И они время зря не теряли», — сказал Трушинин.

    Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Причиной разногласий местных жителей и киевского режима стало стремление ДНР и ЛНР к независимости. За восемь лет конфликта жители региона неоднократно подвергались унижениям со стороны украинских националистов. Российские подразделения защищают интересы жителей ДНР и ЛНР и помогают ополченцам отбивать наступления ВСУ. После просьб жителей Донбасса о помощи президент России Владимир Путин принял решение начать спецоперацию по денацификации Украины.