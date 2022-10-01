Продажу алкоголя рядом с пунктами сбора мобилизованных запретили в Новосибирске | 360°

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Продажу алкоголя рядом с пунктами сбора мобилизованных запретили в Новосибирске

Запрет на продажу спиртного рядом с пунктами сбора мобилизованных ввели в Новосибирске

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Розничную продажу алкоголя запретили в торговых точках Новосибирска, расположенных на расстоянии 300 метров от пункта сбора или в радиусе километра от Новосибирского высшего военного командного училища. Соответствующее постановление подписал губернатор области Андрей Травников.

Запрет продлится до конца проведения частичной мобилизации. На заведения общественного питания он не распространяется.

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«Запретить розничную продажу алкогольной продукции <…> на территориях, прилегающих к местам расположения пунктов предварительного сбора граждан военных комиссариатов — 300 метров и федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования „Новосибирское высшее военное командное училище“ — одна тысяча метров», — сказано в сообщении.

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Расположенное в новосибирском Академгородке военное училище принимает для подготовки мобилизованных из всех регионов Сибири.

Алкоголь

Частичная мобилизация в РФ

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