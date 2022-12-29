Армия 29 декабря 2022, 14:04 Проблемы при проведении частичной мобилизации решили оперативно — Кремль Пресс-секретарь Песков назвал реакцию на проблемы при частичной мобилизации оперативной РИА «Новости»

Читать 360tv в

Минобороны России удалось оперативно решать проблемы, которые появлялись при проведении частичной мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предостерег от недооценки масштабов вставших перед ним задач, рассказал ТАСС.

«Была достаточно оперативная реакция. Конечно, масштаб стоящих задач был достаточно велик», — сказал он.

Реклама

Дмитрий Песков переадресовал вопрос о том, какие именно недочеты и каким образом удалось решить, министерству, однако добавил, что их много раз обсуждали.

Реклама

Министр обороны Сергей Шойгу на заседании координационной группы по вопросам специальной военной операции заявил, что большую часть вопросов, которые встали при проведении частичной мобилизации, удалось успешно решить. Ранее президент Владимир Путин призвал учесть ошибки и усовершенствовать систему военных комиссариатов.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября, а к концу октября завершили — в войска призвали 300 тысяч человек. По словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, проведение новой кампании в Совете безопасности не обсуждали.