Проблему с экипировкой для мобилизованных в России ликвидируют | 360°

Армия 26 октября 2022, 13:46 Проблему с экипировкой для мобилизованных в России ликвидируют Представитель Кремля Песков: проблемы с экипировкой для мобилизованных будут решены РИА "Новости"

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Проблемы с экипировкой для мобилизованных россиян решат, для этого принимают энергичные меры. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Действительно, имели место проблемы с экипировкой», — отметил представитель Кремля.

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Он указал, что вопрос стоит до сих пор, несмотря на принимаемые энергичные меры для нормализации ситуации. Первые положительные результаты этой работы уже есть.

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Песков подчеркнул, что меры принимают, все проблемы будут ликвидированы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал необходимость увеличить выпуск экипировки для мобилизованных. Он призвал к полномасштабному производству обмундирования для обеспечения всех военнослужащих, написали «Известия».

По его мнению, необходимо активизировать все мощности отечественной легкой промышленности, в том числе малые заводы в регионах.

Кабмин также довел до Минобороны средства для выплат мобилизованным.