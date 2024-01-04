Армия 04 января 2024, 15:47 Проблему иностранных участников СВО назвал решенной Хинштейн: прием иностранцев-контрактников в гражданство решит большую проблему РИА «Новости»

Читать 360tv в

Указ о предоставлении российского гражданства иностранцам, заключившим контракт с Минобороны в период спецоперации, решит большую проблему. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале пояснил, что благодаря нововведению российским властям не придется выдавать военнослужащих по запросу других стран.

«Теперь проблема с выдачей ветеранов СВО в другие страны, где их ждет наказание за „наемничество“, разрешится. Своих граждан Россия не выдает!» — написал парламентарий.

Реклама

Хинштейн рассказал об одном случае, который произошел в Москве с 20-летним контрактником из Узбекистана. По его словам, военнослужащий после ранения находился в отпуске в российской столице, где его задержали по запросу Узбекистана. На Родине молодого человека объявили в розыск по статье о наемничестве. Поскольку инициаторы розыска не предоставили необходимые документы, военнослужащего вскоре отпустили.

Путин 4 января подписал указ о праве иностранцев подать документы на российское гражданство заключившим контракт с Минобороны в период спецоперации и ветеранам СВО. Аналогичное право дали и членам их семей.