Украинский бронетранспортер, занявший позицию за очистными коллекторами, уничтожили ракетой с российского беспилотника. Министерство обороны РФ показало видео высокоточного удара.

Украинский БТР заметили на огневой позиции в плотной промышленной застройке. Судя по кадрам, бандеровцы пригнали свой бронетранспортер на очистные сооружения. Можно разглядеть конструкции, похожие на канализационные коллекторы.

Бронетехнику уничтожили точечным ударом ракеты с беспилотного аппарата. БТР взорвался с первого попадания. Никаких конструкций на промышленном объекте не задели.

Накануне Минобороны РФ также показало видео с уничтожением украинской боевой техники. Ударом с беспилотника поразили большегруз «Урал», который буксировал гаубицу ВСУ. Также ведомство показало, как российские истребители Су-25 и Су-30СМ уничтожили два военных объекта ВСУ. Экипажи совершали вылет в туманную погоду, но это не помешало нанести удары.

В Сети также появились кадры запуска высокоточной ракеты «Оникс» расчетом берегового комплекса «Бастион».