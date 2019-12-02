В концерне «Укроборонпром» заявили, что Украина опережает Россию на внешних рынках вооружения. Независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр назвал в беседе с «360» такую позицию серьезным преувеличением.

Украинский ВПК, напомнил эксперт, при всей своей масштабности был в основном интегрирован в советский. Тот в свою очередь остался в России.

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«Конечных продуктов они выпускали не так много. Танки вот кое-куда продавали — в Азербайджан, Пакистан. <…> Все это сложно назвать прямой конкуренцией. Они действительно стали разрабатывать какие-то там конечные продукты, а интеграция с Россией была в основном прекращена. Но она была очень серьезная — в РВСН, в стратегических ядерных силах и так далее», — заметил Фельгенгауэр.

Он добавил, что Украина обслуживает при возможности советскую технику. Однако на том же предприятии «Антонов» производства практически нет.

На вторичном рынке Киев занимался больше продажей советского наследия, напомнил обозреватель. Покупатели на него находятся в некоторых странах Азии и Африки, но его количество тоже конечно.

«Для России в плане экспорта главное — военно-морской флот и авиация. Украина не производит ни того, ни другого», — заключил Фельгенгауэр.

В «Укроборонпроме» придерживаются иного мнения. Новый замгенерального директора концерна Мустафа Найем заявил, что украинская компания «выигрывает» по позициям у России на внешнем рынке. Конкуренция между странами, полагает он, существует до сих пор.