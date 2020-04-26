Призывные комиссии проверят новобранцев на COVID-19

Призывные комиссии в этом году начнут работу после 6 мая, а отправка призывников к месту несения срочной службы — после 20 мая. На сборных пунктах будет проводиться тестирование на коронавирусную инфекцию, а по прибытии новобранцев отправят на двухнедельный карантин.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. Прибывших на сборные пункты граждан снабдят всем необходимым, для пребывания в условиях распространения опасной инфекции.

«Все они будут обеспечены медицинскими масками как на сборных пунктах, так и в пути следования к месту прохождения военной службы, а по прибытии в воинские части будут проходить двухнедельный карантин, — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Российские военкоматы уже перевели на особый режим работы, на входе установлено несколько постов медицинского спецконтроля.

Источник: Минобороны РФ

В этом году в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в армию призовут 135 тысяч человек.

В этом году из-за распространения коронавирусной инфекции выпускников школ призывать в армию не будут. Им дадут возможность сдать ЕГЭ и поступить в высшие учебные заведения. Речь идет о приблизительно 15 тысячах учащихся.