Призывные комиссии проверят новобранцев на COVID-19
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. Прибывших на сборные пункты граждан снабдят всем необходимым, для пребывания в условиях распространения опасной инфекции.
«Все они будут обеспечены медицинскими масками как на сборных пунктах, так и в пути следования к месту прохождения военной службы, а по прибытии в воинские части будут проходить двухнедельный карантин, — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Российские военкоматы уже перевели на особый режим работы, на входе установлено несколько постов медицинского спецконтроля.
Источник: Минобороны РФ
В этом году в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в армию призовут 135 тысяч человек.
В этом году из-за распространения коронавирусной инфекции выпускников школ призывать в армию не будут. Им дадут возможность сдать ЕГЭ и поступить в высшие учебные заведения. Речь идет о приблизительно 15 тысячах учащихся.