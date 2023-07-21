Армия 21 июля 2023, 09:59 Призывной возраст в России составит от 18 до 30 лет — Картаполов Депутат Картаполов: нижний порог призывного возраста в России оставят на уровне 18 лет РИА «Новости»

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Госдума решила изменить только максимальный призывной возраст, а нижнюю планку оставить прежней. Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в случае принятия закона россиян станут отправлять в армию в возрасте от 18 до 30 лет. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

Профильный думский комитет рассмотрел подготовленные ко второму чтению поправки. Из законопроекта предложили исключить пункт о повышении нижней границы призывного возраста и оставить ее на уровне 18 лет. Если закон примут в такой редакции, призывной возраст в России составит от 18 до 30 лет.

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«Очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет. Такая возможность им сейчас предоставляется», — сказал Андрей Картаполов журналистам.

Депутат уточнил, что новые нормы не коснутся кампании 2023 года, а начнут действовать только с весны 2024 года.

В первоначальной редакции законопроекта, который внесли члены комитета по обороне Андрей Картаполов, Андрей Красов и Юрий Швыткин, предлагали поэтапно к 2026 году повысить призывной возраст с 18-27 лет до 21-30 лет.