Армия 01 января 2024, 17:26 Призывной возраст для россиян повысили до 30 лет Закон о повышении призывного возраста россиян до 30 лет вступил в силу РИА «Новости»

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Подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о повышении предельного призывного возраста с 27 до 30 лет вступил в силу с 1 января 2024 года. Нижняя граница осталась без изменений — на уровне 18 лет.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов отмечал, что россияне, которым до конца 2023 года исполнится 27 лет, автоматически зачисляются в запас и под призыв не попадут.

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В первоначальной версии законопроекта призывной возраст хотели повышать постепенно с 18-27 лет до 21 года — 30 лет. Но ко второму чтению поправки сохранили нижнюю границу без изменений

Как напомнил сайт News.ru, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что в зоне проведения спецоперации достаточно контрактников и добровольцев. Поэтому новый этап частичной мобилизации в России проводить не планируют.

По указу президента России предельная численность вооруженных сил увеличилась до 1,32 миллиона человек. Но в Минобороны подчеркнули, что не видят причин для увеличения призыва россиян на срочную службу. В частности, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что количество контрактников в вооруженных силах вырастет до 745 тысяч человек до конца 2024 года.