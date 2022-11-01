Армия 01 ноября 2022, 12:45 Призывников осенней кампании обеспечат обмундированием — «Объясняем.рф» «Объясняем.рф»: участников осенней призывной кампании обеспечат оружием и экипировкой Пресс-служба Минобороны

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Призванных в осеннюю призывную кампанию солдат-срочников обеспечат всем необходимым — оружием, экипировкой и военной формой. Об этом сообщил сайт «Объясняем.рф».

Интернет-пользователь задал вопрос о том, хватит ли призывникам срочной службы обмундирования, ведь участникам частичной мобилизации пришлось собирать помощь.

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«Граждане, призванные на военную службу в ходе осенней призывной кампании, будут обеспечены военной формой, экипировкой и оружием в полном объеме», — сообщил модератор сайта.

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Осенняя призывная кампания в этом году началась 1 ноября и завершится 31 декабря, сообщили «Известия». По России открылись более 2,5 тысячи призывных комиссий. В Генштабе заявили, что военкоматы уже получили положенные комплекты обмундирования, несессеры, продовольствие и вещи для солдат. Солдат-срочников не отправят в зону спецоперации.

Сайт «Объясняем.рф» запустило правительство России. Вопросы о мобилизации также можно задавать по телефону горячей линии 122 и в Telegram-боте, который запустили власти Подмосковья.