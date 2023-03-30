Армия 30 марта 2023, 11:48 Призывников не направят служить в новые регионы России Депутат Картополов сообщил, что призывников не отправят служить в новые регионы России РИА «Новости»

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Призванных во время весенней кампании военнослужащих не направят в новые регионы России. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его слова привел «Интерфакс».

«Призывников из остальных субъектов России на службу в новые регионы направлять не будут», — заявил он.

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Также Картаполов уточнил, что весенняя призывная кампания в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках проводиться не будет.

Призыв на срочную службу в России проводится традиционно дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Весенний призыв в текущем году пройдет в срок с 1 апреля по 15 июля, в войска призовут граждан от 18 до 27 лет.

Херсонская и Запорожская области, а также ЛНР и ДНР вошли в состав России в сентябре 2022 года согласно результатам проведенного референдума.