30 марта 2023, 11:48
Призывников не направят служить в новые регионы России
Депутат Картополов сообщил, что призывников не отправят служить в новые регионы России
Призванных во время весенней кампании военнослужащих не направят в новые регионы России. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его слова привел «Интерфакс».
«Призывников из остальных субъектов России на службу в новые регионы направлять не будут», — заявил он.
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Также Картаполов уточнил, что весенняя призывная кампания в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках проводиться не будет.
Призыв на срочную службу в России проводится традиционно дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Весенний призыв в текущем году пройдет в срок с 1 апреля по 15 июля, в войска призовут граждан от 18 до 27 лет.
Херсонская и Запорожская области, а также ЛНР и ДНР вошли в состав России в сентябре 2022 года согласно результатам проведенного референдума.
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