Призывников накормят в вагонах-ресторанах по пути в части

В России стартовал осенний набор в армию. Всех призывников после распределения отправят в разные места службы. Минобороны пообещало кормить в вагонах-ресторанах тех, кто будет добираться до части поездом более трех суток.

Путин призвал в армию 132 тысячи человек Подробнее

«При следовании воинскими эшелонами более трех суток предусмотрено питание призывников в вагонах-ресторанах», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Кроме того, горячее питание предусмотрели и на военных аэродромах. Там же организовали спальные места, где разместят молодых людей, если будут задерживаться рейсы.

Всех призывников будут приводить к местам прохождения службы поездами, самолетами или автомобильным транспортом. Если части находятся в Сахалинской области или на Камчатке, то к доставке привлекут борты гражданской авиации или ВС России.

Осенний призыв начался в России 1 октября. Согласно указу президента Владимира Путина, в армию призовут 132 тысячи человек в возрасте от 18 до 27 лет. Молодых людей будут набирать во всех 85 регионах страны.