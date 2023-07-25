Армия 25 июля 2023, 11:47 Призывникам после занесения повестки в реестр запретят уезжать из России Подлежащим призыву россиянам запретят покидать Россию после размещения повестки в реестре РИА «Новости»

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Депутаты предложили запретить россиянам, подлежащим призыву в армию, уезжать из страны после размещения повестки в реестре. Поправки к законопроекту с изменениями в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» рассмотрят во втором чтении, сообщил ТАСС.

Призывникам запрещали уезжать после официального получения повестки. Авторы законопроекта предложили уточнить эту норму и прописать, что запрет начнет действовать после регистрации повестки в реестре. Такие поправки внесли на этапе подготовки законопроекта ко второму чтению.

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В России решили создать единый реестр военнообязанных и дублировать повестки в электронном виде. Закон приняли в апреле, сообщил «Царьград». По задумке Госдумы, он минимизирует ошибки и сократит контакты призывников комиссариатами. Минцифры объявило, что реестр запустят к осеннему призыву 2023 года.