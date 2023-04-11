Армия 11 апреля 2023, 08:05 Призывник из Бурятии получил три года колонии за оставление воинской части Военный суд: призывник из Бурятии получил три года колонии за оставление части Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд дал три года и два месяца в колонии общего режима призывнику. Дело в том, что он самовольно оставил часть. Об этом сообщил Второй Восточный окружной военный суд в своем Telegram-канале.

Речь идет о рядовом Александре Потемкине. Он 28 сентября 2022 года решил уклониться от прохождения военной службы и без разрешения оставил воинскую часть. Сотрудникам военной полиции удалось задержать его 15 октября.

Реклама

«Суд назначил Потемкину наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок три года и два месяца», — говорится в публикации Второго Восточного окружного военного суда.

Представители ведомства уточнили, что Потемкин ранее уже обвинялся в похожем преступлении, тогда его приговорили к полугоду дисциплинарной воинской части.