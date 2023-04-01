Армия 01 апреля 2023, 02:11 Призыв на срочную службу в армию стартовал в России Весенняя призывная кампания стартовала в России с 1 апреля РИА «Новости»

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Призыв на срочную службу в армию стартовал в России с 1 апреля. В весеннюю кампанию планируется призвать 147 тысяч человек, отправлять в зону СВО их не будут.

Призыв продлится до 15 июля. Как накануне сообщал представитель Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, отправлять в зону СВО призывников нет будут. Численности контрактников и мобилизованных вполне достаточно для того, чтобы решать поставленные задачи.

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Большую часть призывников традиционно отправят в Сухопутные войска и Военно-морской флот. Треть из них попадет в учебки на срок до пяти месяцев для освоения военной техники и получения учетно-воинской специальности. После обучения срочников отправят в войска для реализации полученных навыков в обращении с вооружением и техникой.

Продолжается практика набора в спортивные и научные роты.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призванных во время весенней кампании военнослужащих не направят в новые регионы России. Весенняя призывная кампания в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках проводиться не будет.