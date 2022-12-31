Армия 31 декабря 2022, 18:21 Призванных осенью россиян не привлекут к участию в спецоперации Минобороны: призванных в ходе осенней кампании россиян не привлекут к участию в СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Призванные на осеннюю службу россияне не будут привлекаться к участию в специальной военной операции. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«Граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине не привлекаются», — сказали в Минобороны.

Реклама

Те призывники, которые выслужили свой срок военной службы, своевременно уволены. Их отправили к местам проживания, подчеркнули в военном ведомстве.

Реклама

Все призывникам в ходе осенней кампании перед отправкой к местам прохождения службы выдали повседневную форму одежды. В научные и научно-производственные роты отправили порядка 450 бойцов, а в спортивные роты — примерно 200 человек, среди которых члены российской сборной по олимпийским видам спорта.

Минобороны 31 декабря также сообщило о возвращении 82 военнослужащих в Россию, которые находились в украинском плену. По словам врио главы Донецкой Народной Республике Дениса Пушилина, обмен состоялся по схеме «82 на 82».