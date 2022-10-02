Призванного по частичной мобилизации жителя Подмосковья вернули домой | 360°

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Призванного по частичной мобилизации жителя Подмосковья вернули домой

Мобилизованного жителя Подмосковья вернули домой после медицинского обследования

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Призванного по повестке в рамках частичной мобилизации 47-летнего жителя городского округа Истра вернули домой из военной части после медицинского обследования. В военкомате мужчина на здоровье не жаловался и медицинских документов не предоставлял. Подробности «360» рассказал заместитель главы городского округа Истра Алексей Кузнецов.

Призванному Алексею 47 лет. В армии он не служил, но учился в летном училище, которое не окончил, но при этом имеет военно-учетную специальность «стрелок». Информация об этом указана в военном билете. В прошлом году мужчина перенес инсульт, после которого прошел реабилитацию.

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После объявления частичной мобилизации Алексею вручили повестку. Когда мужчина пришел в военкомат, никаких медицинских документов не предоставил. Жалоб на свое здоровье он также не высказывал. Поэтому комиссия приняла решение отправить его в военную часть в городском округе Серпухов. Медицинские документы о состоянии здоровья Каримова пришли именно туда.

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В военной части врачи провели осмотр мужчины и отправили его домой с предписанием встать на учет военкомат. Основанием для отказа от мобилизации стало состояние его здоровья.

Важно помнить, что во время призыва в военкомат нужно информировать о своих заболеваниях медицинскими документами для назначения медицинской комиссии.

Частичная мобилизация в РФ

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