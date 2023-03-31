Армия 31 марта 2023, 06:18 Призывники после демобилизации разъедутся по домам — Генштаб России Минобороны России: военнослужащих по призыву после службы уволят в запас и отправят домой РИА «Новости»

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Демобилизованные военнослужащие-срочники не отправятся в зону боевых действий, а разъедутся по домам. Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Владимир Цимлянский объявил об этом на брифинге, сообщило Минобороны.

«Хочу успокоить военнослужащих по призыву и их родителей. Все военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки, будут своевременно уволены и направлены к местам своего проживания», — сказал он.

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К концу марта почти завершилась постановка призывников на воинский учет. Владимир Цимлянский сказал, что впервые данные федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти получали в электронном виде. Благодаря этому военные создали единую электронную базу и внесли в нее за три месяца более 700 тысяч имен. Весенняя призывная кампания, по его словам, стартует 1 апреля. Оповещать призывников тоже станут в электронном виде кроме случаев, когда нет технической возможности.

Начальник управления отдельно отметил, что в России не планируют проводить вторую волну частичной мобилизации. Для выполнения возложенных задач достаточно тех, кого призвали в сентябре, и добровольцев.