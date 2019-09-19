Приверженцам ядерной войны из США напомнили о системе «Периметр» у РФ

Многие годы американские эксперты верят в полное уничтожение России после ядерного удара США. Подобные выводы нельзя отнести к серьезной военной аналитике, уверен Баранец. Важно знать, что Генштаб ВС РФ постоянно изучает все возможные сценарии ядерного конфликта и разрабатывает зеркальные меры.

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Военный эксперт напомнил о наличии у Москвы системы «Периметр». Если по городам или объектам стратегической важности начнется атака, комплекс автоматического управления сразу же заработает.

«Даже если из строя окажутся выведены все центры управления, российское атомное оружие все равно будет пущено в ход. В том числе, речь идет и о межконтинентальных ракетах», — отметил Баранец.

По его словам, «Периметр» направится в сторону Вашингтона, Нью-Йорка, Норфолка, Колорадо. То есть туда, где у американцев слабая система противоракетной обороны, добавил собеседник.

Как отметил Баранец, Америка не сможет моментально атаковать РФ. При этом ВС России будут знать о подготовке удара и задействуют заранее разработанный план, написал «ПолитЭксперт».