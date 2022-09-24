Частичная мобилизация в России: кого призовут, кому положены отсрочки, как вручают повестки | 360°

Армия 24 сентября 2022, 19:32 Поделиться Telegram

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Viber «Пришло время». Житель Белгорода рассказал, почему пришел в военкомат Минобороны России показало, как жители Белгорода идут в военкоматы в рамках мобилизации

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Мобилизованные жители Белгорода начали прибывать в военкоматы. Многие пришли, не дожидаясь повесток. Минобороны опубликовало кадры с места.

В мобилизационные отделы прибывают и представители различных предприятий, чтобы получить повестки для своих сотрудников.

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«Жил, работал, семья, дети. Пришло время, пошел в военкомат. Спросил, нужен — не нужен, оказался нужен. Теперь я здесь. Принял решение один, сам, в понедельник пошел в военкомат. Пришел. Все, сказали, забирают. Медкомиссию прошел. Объявил семье. Все поддержали, все приняли», — рассказал о принятом решении житель города Владимир Мамаев.

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Другой белгородец отметил, что пришел в военкомат по своей инициативе.

«Не стал долго откладывать и решил прийти. Смысл совещаться — я военнообязанный человек, я живу в России, и у меня долг — защищать Родину, чтобы все мирные жители, мои родители, братья и сестры жили в мире и в покое», — отметил Антон Гламаздин.

Ряду россиян положена отсрочка от призыва в рамках частичной мобилизации. По мнению главы СПЧ Валерия Фадеева, такую «бронь» не следует предоставлять всем IT-специалистам.

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