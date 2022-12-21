Армия 21 декабря 2022, 13:38 «Принимаются всевозможные меры». Песков ответил на просьбу властей ДНР усилить систему ПВО Пресс-секретарь Песков: Минобороны принимает меры для выправления ситуации в ДНР к лучшему РИА «Новости»

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Ситуация в Донецкой Народной Республике напряженная, и Минобороны России делает все возможное для ее улучшения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, рассказали «Известия».

Участники брифинга попросили официального представителя Кремля прокомментировать просьбу временно исполняющего обязанности главы ДНР усилить систему противовоздушной обороны.

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В ответ Дмитрий Песков напомнил, что президент Владимир Путин признал ситуацию в республике очень сложной. Военные, по его словам, делают все возможное для того, чтобы ее изменить.

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«По линии нашего оборонного ведомства, разумеется, принимаются всевозможные меры для того, чтобы ситуацию выправлять в лучшую сторону», — сказал представитель администрации президента.

Денис Пушилин встретился с Владимиром Путиным 20 декабря. Он пожаловался президенту на регулярные обстрелы, из-за которых рабочие не смогли отремонтировать водопроводные сети и решить проблему отопления. Глава государства сказал, что Вооруженные силы Украины специально бьют по жилым домам.