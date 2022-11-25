Армия 25 ноября 2022, 18:03 Принимающие участие в СВО военные не делят друг друга на касты — Путин Путин: российские военные, которые участвуют в СВО, не делят друг друга на касты РИА «Новости»

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Российские военные, принимающие участие в спецоперации, не делят себя на отдельные национальные касты, заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что военнослужащие понимают друг друга и оказывают помощь и поддержку сослуживцам.

«Знаю, что ребята там не делят себя на какие-то отдельные касты, национальности все равны, все друг другу помогают», — сказал Путин на встрече на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО.

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Глава государства отметил, что военные очень достойно несут службу и понимают, как важны взаимопомощь и поддержка. Он добавил, что Россия представляет уникальную цивилизацию. В течение столетий люди научились уважать традиции друг друга и вместе преодолевать тяжелые времена, сказал президент.

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После рассказа одной из матерей, приехавшей из Дагестана, Путин заметил, что российским воинам, в том числе бойцам с Кавказа, присуще достойно выполнять свой долг.

«Там народ особой закалки, мы это все хорошо знаем, я это очень хорошо знаю еще по 1999 году», — сказал президент.

Путин признался, что никогда не забудет события тех дней и месяцев в Дагестане.