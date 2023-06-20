Армия 20 июня 2023, 18:41 Применение нового российского беспилотника «Альбатрос» в зоне СВО сняли на видео Минобороны показало видео применения нового БПЛА «Альбатрос» в зоне СВО

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Расчет БПЛА Ивановского гвардейского соединения ВДВ использовал новый отечественный беспилотник «Альбатрос» в зоне спецоперации. Видео с применением летательного аппарата опубликовало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Десантники рассказали о преимуществах «Альбатроса». Беспилотник представляет по типу летающее крыло и интересен габаритами, сообщил командир взвода с позывным Леший.

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«Его очень быстро можно развернуть, запустить и непосредственно уже работать и вести разведку в заданном районе», — отметил военнослужащий.

Российский БПЛА оснастили двумя камерами HD-качества, которые выдают хорошую картинку как днем, так и ночью. Это важная особенность, поскольку противник маскируется, и чем хуже качество изображения, тем сложнее оператору обнаружить позиции, пояснил командир взвода.

Благодаря «Альбатросу» расчет обнаружил технику ВСУ и передал информацию на пункт управления артиллерией, сообщили «Известия». Артиллерия ликвидировала технику ВСУ, пытавшуюся прорваться в сторону позиций десантников. В Минобороны отметили, что большая дальность полета позволяет БПЛА вскрывать опорные пункты украинских военнослужащих на значительном удалении.

Ранее компания «Альбатрос», производящая беспилотники, разработала программное обеспечение для обработки снимков. Кроме того, организация оптимизировала поиск обломков ступеней ракет-носителей «Союз».