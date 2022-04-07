«Приятно и волнительно». Рамзан Кадыров получил погоны генерал-лейтенанта

Слухи о присвоении главе Чечни Рамзану Кадырову звания генерал-майора подтвердились. Командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ Сергей Захаров торжественно вручил ему новые погоны. Церемония прошла в четверг, 7 апреля, в Грозном, сообщило ИА «Чечня Сегодня».

Сергей Захаров поздравил главу Чечни с присвоением очередного звания.

«Для меня это приятно и волнительно, потому что надо сделать многое», — ответил Рамзан Кадыров.

Звания генерал-лейтенанта также удостоен первый заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ Алибек Делимханов.

Рамзан Кадыров активно поддерживает проведение спецоперации на Украине и даже спорит с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым о том, кого следует называть патриотом. Недавно он показал военные трофеи своих земляков и рассказал о военных врачах, которые помогают мирным жителям украинских городов.