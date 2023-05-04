04 мая 2023, 14:42
Пригожин после атаки на Кремль призвал вздернуть на дыбу ответственного за ПВО
Бизнесмен Пригожин исключил применение ядерного оружия в ответ на атаку по Кремлю
Атака беспилотниками не сравнима с применением ядерного оружия, поэтому Россия не станет прибегать к таким кардинальным ответным мерам. Однако стоит провести внутреннее расследование и наказать ответственного за противовоздушную оборону, заявил в Telegram-канале основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин.
«О применении ядерного оружия в ответ на беспилотник, конечно, никакой речи быть не может. Нужно прежде всего на дыбу того, кто отвечает за борьбу с беспилотниками», — сказал он.
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Бизнесмен прокомментировал идею некоторых интернет-пользователей и заявил, что предложения выпустить бомбу за атаку «детскими» беспилотниками выглядели смешно. Евгений Пригожин предложил сначала наказать ответственных и разобраться, как такое нападение произошло, затем усовершенствовать технологии. По его словам, Россия должна стать ведущей державой по развитию беспилотных технологий и отвечать на удары такими же дронами.
Два беспилотника, которые направили на Кремль, сбили ночью 3 мая, обломки повредили два медных листа на куполе собора. Президент России Владимир Путин в момент атаки находился в Ново-Огареве. Следком завел уголовное дело. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал Украину лишь исполнителем теракта, а заказчиками — США. Он сказал, что их попытки откреститься от причастности смехотворны.
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