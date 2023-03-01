Армия 01 марта 2023, 20:56 Пригожин попросил не распространять закон о дискредитации участников СВО на ЧВК «Вагнер» Пригожин: запрет на дискредитацию участников СВО не должен касаться высшего командования РИА «Новости»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил ограничить действие поправок к УК о запрете на дискредитацию участников спецоперации на Украине. Бизнесмен направил свое предложение председателю Госдумы Вячеславу Володину, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

По словам Пригожина, поправки помогут защитить права россиян, отстаивающих интересы страны на фронте. Но эти нормы не нужно распространять на высший командный состав Минобороны РФ, добровольческие отряды и ЧВК «Вагнер».

«Это необходимо для обеспечения ответственного исполнения ими своих полномочий. В противном случае любая публичная и конструктивная критика их действий сможет повлечь привлечение к ответственности», — объяснил основатель ЧВК «Вагнер».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что поправки в УК об ответственности за дискредитацию участников спецоперации внесли в Госдуму. Согласно новому законопроекту, нарушителей будут наказывать штрафом до пяти миллионов рублей, исправительными работами, также они могут лишиться свободы на срок до 15 лет.