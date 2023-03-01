01 марта 2023, 20:12
Пригожин опроверг присутствие сербов в ЧВК «Вагнер»
Бизнесмен Пригожин: в рядах ЧВК «Вагнер» нет сербов
В составе частной военной компании «Вагнер» по состоянию на март 2023 года нет ни одного серба. Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин. Комментарий опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.
Президент Сербии Александр Вучич в интервью изданию Politico заявил, что ему не нужна поддержка «вагнеровцев». Завербованных для участия в конфликте на Украине сербов арестуют, подчеркнул он. Пригожин заверил, что Вучич зря переживает по этому поводу.
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«Вучич напрасно истерику устроил. В ЧВК „Вагнер“ на сегодняшний день (1 марта 2023 года) нет ни одного серба», — сказал основатель ЧВК.
По его словам, последние сербы в составе «Вагнера» «убыли с направления» несколько месяцев назад.
«Если кто-нибудь из сербов заявит, что он сражался в ЧВК „Вагнер“ в 2023 году, — это обман. Не верьте ему», — заключил Пригожин.
Также он опроверг информацию о том, что подразделения Вооруженных сил Украины отступают из Артемовска. По его словам, бойцы ВСУ из последних сил пытаются удержать населенный пункт. Украинская армия перебрасывает к Артемовску свои резервы.
Сербия
Александр Вучич
Евгений Пригожин
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