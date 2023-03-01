Армия 01 марта 2023, 20:12 Пригожин опроверг присутствие сербов в ЧВК «Вагнер» Бизнесмен Пригожин: в рядах ЧВК «Вагнер» нет сербов РИА «Новости»

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В составе частной военной компании «Вагнер» по состоянию на март 2023 года нет ни одного серба. Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин. Комментарий опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.

Президент Сербии Александр Вучич в интервью изданию Politico заявил, что ему не нужна поддержка «вагнеровцев». Завербованных для участия в конфликте на Украине сербов арестуют, подчеркнул он. Пригожин заверил, что Вучич зря переживает по этому поводу.

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«Вучич напрасно истерику устроил. В ЧВК „Вагнер“ на сегодняшний день (1 марта 2023 года) нет ни одного серба», — сказал основатель ЧВК.

По его словам, последние сербы в составе «Вагнера» «убыли с направления» несколько месяцев назад.

«Если кто-нибудь из сербов заявит, что он сражался в ЧВК „Вагнер“ в 2023 году, — это обман. Не верьте ему», — заключил Пригожин.

Также он опроверг информацию о том, что подразделения Вооруженных сил Украины отступают из Артемовска. По его словам, бойцы ВСУ из последних сил пытаются удержать населенный пункт. Украинская армия перебрасывает к Артемовску свои резервы.