Армия 20 июля 2023, 13:29 Приглашения на IX Международный военно-технический форум «Армия-2023» направили в 108 стран Более 300 мероприятий пройдет на IX Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» РИА «Новости»

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Актуальные вопросы развития вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России, а также международного военно-технического сотрудничества в новых условиях обсудят участники научно-деловой программы IX Международного военно-технического Форума «Армия-2023».

Мероприятие пройдет с 14 по 20 августа на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот», аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.

В рамках научно-деловой программы пройдет более 300 встреч, конгрессов, лекций и обсуждений. Участники обсудят технологии искусственного интеллекта в стратегической сфере, диверсификацию оборонного промышленного комплекса России, а также ряд других важных вопросов.

В этом году в программу форума включили статическую экспозицию, протокольные и культурно-художественные мероприятия. Приглашения для участия в форуме направили военным делегациям из 108 государств.

В рамках форума Минобороны России заключит новые государственные контракты с отечественными промышленниками, а Рособоронэкспорт обсудит с иностранными партнерами соглашения о поставках военной техники и вооружений.

В прошлом году участниками Международного военно-технического Форума «Армия-2022» стали 1497 предприятий, представившие 28 536 образцов продукции военного и двойного назначения.