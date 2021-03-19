Приближается весенний призыв. В военкомате объяснили, как к нему подготовиться

Весенний призыв в армию начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. За это время юношам в возрасте от 18 до 27 лет предстоит явиться по повестке в военкомат и пройти сначала медицинскую, а потом призывную комиссию. Как подготовиться к походу в военкомат «360» рассказал председатель одной из призывных комиссий.

Повестка и необходимые экспертизы

С 1 апреля военкомат начинает рассылать повестки призывникам. Но не всем. Не получают их молодые люди, которые живут на Крайнем Севере, а также работающие педагогами в образовательных учреждениях. Повестки к этим категориям призывников начинают приходить 1 мая.

Игнорировать повестку нельзя, рассказал «360» председатель призывной комиссии Денис Беляевский.

«В случае неявки без уважительных причин призывник будет считается уклоняющимся от военной службы и будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации», — подчеркнул он.

После получения повестки призывник приходит в военкомат, где сначала его отправляют на медицинскую комиссию. Это обязательная процедура. Всего предстоит пройти семь врачей: терапевта, хирурга, стоматолога, офтальмолога, отоларинголога, психиатра и невролога.

«Если у врача возникнут сложности с определения годности, призывник направляется на дополнительное обследование», — пояснил председатель призывной комиссии. Медицинская карта призывника направляется поликлиникой, к которой он прикреплен.

Следующие процедуры, которые предстоит пройти призывнику: профессиональный психологический отбор и непосредственно заседание призывной комиссии.

После осмотров призывников распределяют по пяти категориям:

А — годен к военной службе;

Б — годен к военной службе с ограничениями;

В — ограниченно годен к военной службе;

Г — временно не годен к военной службе;

Д — не годен к военной службе.

Первые две категории отправятся на сборный пункт, где им дадут звание, личный жетон и обмундирование. С этого момента начинается отсчет срочной службы, которая длится 12 месяцев.

Альтернативная служба

Если обрести навыки военного дела призывник не хочет, то он может пойти на альтернативную службу. Она длится дольше: 18 месяцев, если проходить ее в организациях вооруженных сил, и 21 месяц — в подведомственных органах исполнительной власти.



Подать заявление для прохождения альтернативной службы нужно заранее, предупредил Денис Беляевский.



«Призывник имеет право подать заявления о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в военный комиссариат, где они состоят на воинском учете, в следующие сроки: до 1 апреля — граждане, которые должны быть призваны на военную службу в октябре — декабре текущего года; до 1 октября — граждане, которые должны быть призваны на военную службу в апреле — июне следующего года, то есть за полгода до окончания действия отсрочки», — подчеркнул он.

Как правило молодых людей на альтернативной службе отправляют в дома престарелых, больницы и другие социальные учреждения. Ее можно выбрать, если военная служба противоречит убеждениям, религии или призывник принадлежит к малочисленным коренным народам страны.

Отсрочка от службы

Вообще не призывают весной юношей, которые живут в сельской местности и занимаются посевными и уборочными работами. Они уходят в армию только в осенний призыв. Отсрочку от военной службы также предоставляют по состоянию здоровья. Это категории призывников «В» и «Д». По категории «Г» решает медицинская комиссия после дополнительного обследования.

Также на отсрочку могут рассчитывать молодые люди, которые ухаживают за больным родственником, ребенком-инвалидом до трех лет, отцы двоих детей или будущие отцы, чья жена находится на сроке беременности не менее 22 недель. Также отсрочку от службы в армии получают отцы-одиночки и избранные депутаты.

Для подтверждения права на отсрочку необходимо предоставить подтверждающие справки в комиссариат.

Основные документы в военкомат молодые люди предоставляют еще во время постановки на учет. Поэтому при получении повестки с собой лучше всего иметь паспорт и приписное свидетельство.

Также в военкомат лучше вовремя предоставлять копии документов об образовании, справку с места работы, документ о семейном положении, удостоверение о спортивном разряде или спортивном звании по военно-прикладному виду спорта. Также можно предоставлять копии удостоверений, что юноша прошел подготовку в военно-патриотических молодежных и детских объединениях.

«Поскольку с момента постановки на воинский учет до момента призыва могут пройти годы, все эти документы требуется обновлять в установленные законом сроки», — посоветовал Денис Беляевский. Он подчеркнул, что несообщение об изменении в документах может обернуться административным штрафом.

Сборный пункт

Сборный пункт — это конечная точка, откуда призывник отправится на прохождение срочной военной службы. Бывает так, что молодые люди могут остаться в сборном пункте на несколько дней. Их там обеспечивают всем необходимым, поэтому родителям не стоит волноваться: сына накормят, напоят и выдадут телефон, по которому он может связаться с родственниками.

Родители, друзья и девушка могут попрощаться с призывником на один год, пока он находится на призывном пункте в военкомате. В сборный пункт могут не пустить.

«Отправка в ряды вооруженных сил это традиция, потому родители, друзья, и, конечно же, подруги могут беспрепятственно это сделать в военкомате. Часто это очень трогательное и торжественное мероприятие с участием ветеранов и местной администрации», — рассказал председатель призывной комиссии Денис Беляевский.

Нужные навыки

Пока молодой человек еще не отправился на военную службу, он может приобрести навыки, которые помогут ему в армии. К примеру, получить водительские права, быстро печатать, готовить, разбираться в технике или компьютерах. Легче в армии будет студентам колледжей технических специальностей, но и выпускникам вузов, тоже найдут занятие. Кроме того, важно уметь делать элементарные бытовые вещи.

«В армии есть сотни специальностей, а потому любые профессиональные навыки наверняка будут востребованы. Но вот о физической подготовке, а иногда и о простых бытовых навыках лучше позаботиться заранее», — посоветовал Денис Беляевский.

Он подчеркнул, что современная практика показала, что не все призывники умеют элементарно пришить пуговицу, не говоря уже о подшивании воротничка.

Наказание уклонистов

Уклонение от срочной армейской службы — это уголовное преступление. Наказание может составить от штрафа в 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет. Если молодой человек бегал от военной службы до 27 лет, когда призыв ему уже не грозит, то он получит «Справку уклониста», а не военный билет.

Такой документ начали выдавать с 2014 года. Со справкой нельзя устроиться на работу в силовые структуры, муниципальные или государственные органы власти. При этом вручить справку могут даже тем призывникам, которые имеют непризывной диагноз, но по повестке в военкомат не приходили.

На этой неделе депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о многократном увеличении штрафов для уклоняющихся от призыва. Новый документ предусматривает наказание от одной до пяти тысяч рублей за неявку по повестке, уклонение от прохождение медицинской или призывной комиссии.

За уничтожение справки призывника, приписного свидетельства или военного билета придется заплатить до пяти тысяч рублей.