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    01 октября 2020, 10:06

    Президент Сирии оценил профессионализм российских военных

    Полина Петрова

    Президент Сирии Башар Асад в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» оценил профессионализм сотрудничающих с его страной российских военных и их техническое оснащение.
    Президент Сирии оценил профессионализм российских военных

    «Вне всяких сомнений, российская армия очень хорошо оснащена технически. Это четко проявилось во время войны. С другой стороны, это профессиональная армия в полном смысле этого слова, умеющая точно определить цели и пути их достижения», — рассказал сирийский лидер.

    По его словам, наши люди трудились без перерыва. Так, в самый разгар сражений пилоты совершали первые вылеты в три часа утра. Завершали работать они в ночное время.

    Он подчеркнул, что Министерство обороны РФ вызывает к себе большое доверие. Без этого аспекта было бы сложно совместными усилиями армий двух стран выполнять военные задачи.

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