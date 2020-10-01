Президент Сирии оценил профессионализм российских военных

«Вне всяких сомнений, российская армия очень хорошо оснащена технически. Это четко проявилось во время войны. С другой стороны, это профессиональная армия в полном смысле этого слова, умеющая точно определить цели и пути их достижения», — рассказал сирийский лидер.

По его словам, наши люди трудились без перерыва. Так, в самый разгар сражений пилоты совершали первые вылеты в три часа утра. Завершали работать они в ночное время.

Он подчеркнул, что Министерство обороны РФ вызывает к себе большое доверие. Без этого аспекта было бы сложно совместными усилиями армий двух стран выполнять военные задачи.