Президент назвал имена военных, погибших в сбитом Азербайджаном вертолете

Российские военные Юрий Ищук и Роман Федин погибли в вертолете, который 9 ноября сбил Азербайджан. Их имена назвал президент РФ Владимир Путин.

Юрий Ищук был командиром экипажа, Роман Федин — старшим лейтенантом. Их память почтили минутой молчания во время военного совещания. Президент распорядился помочь семьям военных.

«Прошу министра обороны оказать помощь семьям погибших», — сказал Путин.

Вертолет российских ВКС Ми-24 сбили за пределами зоны боевых действий в Азербайджане 9 ноября. Позднее страна признала, что сделала это по ошибке. Баку принес официальные извинения и заявил, что готов выплатить компенсации. В стране возбудили уголовное дело о халатном отношении к службе.